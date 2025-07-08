Лекция о фэнтези-мюзиклах
Библиотека им. А.И. Герцена, Новгородская улица, 27
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Мир стремится к реализму, который видно и в кино, и в сериалах, и спектаклях. Организаторы же на своих лекциях решили пойти по совершенно другому пути и обсудить смешение фэнтези и мюзиклов. Два мира, которые максимально далеки от реализма и в теории очень близки друг другу. Но жанры стоит сочетать аккуратно… А то получится настоящий вуншпунш. Тебе нравится смотреть на поющих принцесс? Танцующих рыцарей? Кукольных драконов? Тогда приходи на лекцию, где с удовольствием проанализируешь примеры таких мюзиклов и обсудишь, при сочетании каких элементов можно получить по-настоящему эпичное произведение. С песнями и танцами. А проводником станет Варвара Ульянёнок, автор портала «После титров».
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