ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Лекция о фэнтези-мюзиклах

Библиотека им. А.И. Герцена, Новгородская улица, 27

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Мир стремится к реализму, который видно и в кино, и в сериалах, и спектаклях. Организаторы же на своих лекциях решили пойти по совершенно другому пути и обсудить смешение фэнтези и мюзиклов. Два мира, которые максимально далеки от реализма и в теории очень близки друг другу. Но жанры стоит сочетать аккуратно… А то получится настоящий вуншпунш. Тебе нравится смотреть на поющих принцесс? Танцующих рыцарей? Кукольных драконов? Тогда приходи на лекцию, где с удовольствием проанализируешь примеры таких мюзиклов и обсудишь, при сочетании каких элементов можно получить по-настоящему эпичное произведение. С песнями и танцами. А проводником станет Варвара Ульянёнок, автор портала «После титров».

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста