Эта лекция — попытка заново поставить простой, но совсем не очевидный вопрос: зачем ходить в театр? Сможешь посмотреть на театр так, как будто бы никогда не знал, что это такое. Удивиться этому странному миру, где одни люди смотрят на то, как другие ходят и разговаривают. Попробуешь понять, почему спектакль становится событием, как рождается зрительское внимание, что значит «присутствовать» в театре и почему живое действие на сцене продолжает быть важным. Лекцию прочитает Александр Савчук — режиссёр и исследователь театра, куратор и педагог школы «Театр». Бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться.