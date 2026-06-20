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Лекция о феноменологии театра

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Эта лекция — попытка заново поставить простой, но совсем не очевидный вопрос: зачем ходить в театр? Сможешь посмотреть на театр так, как будто бы никогда не знал, что это такое. Удивиться этому странному миру, где одни люди смотрят на то, как другие ходят и разговаривают. Попробуешь понять, почему спектакль становится событием, как рождается зрительское внимание, что значит «присутствовать» в театре и почему живое действие на сцене продолжает быть важным. Лекцию прочитает Александр Савчук — режиссёр и исследователь театра, куратор и педагог школы «Театр». Бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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