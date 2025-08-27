Узнаешь, как члены семьи относились друг к другу и на какие странные поступки решались, чтобы лучше понять историю страны в переломный период. Кто из Романовых не мог справиться с клептоманией? Как сумасшедшему представителю семейства удалось построить многомиллионную бизнес-империю? И почему супруга Николая II, ожидая наследника, запретила врачам себя осматривать? О нелёгких и порой скандальных выборах в семье Романовых поговоришь за бокалом вина. Лекция будет проходить в винотеке Wine and Dine. Тебе предоставят бокал вина и лёгкую закуску. В 20:00 начнётся лекция Ведущий: Игорь Греков — политолог, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.