Лекция, на которой ты поймёшь, как появился образ свободолюбивого Парижа и какие культурные герои стоят за этим прекрасным культурным мифом. Ты перенесёшься в эпоху сексуальной революции и студенческих баррикад, чтобы воссоздать образ Парижа 1960-х. Поймёшь, во что превратилось кино и получишь инструкцию, как смотреть «Новую волну»; возмутишься поведением Бриджит Бардо и её высказываниями в 60-х и сейчас, а также погрузишься в бурную эпоху социальных изменений и узнаем, как именно менялся мир и люди в нём в это легендарное десятилетие. Тебя ждут парижские истории о Джейн Биркин, Иве Сен-Лоране, Серже Генсбуре, Бриджит Бардо и других богемных персонажах. И, конечно, эта лекция — повод поговорить о «мифической парижанке», собирательном образе французской женщины, который до сих пор будоражит мир. В стоимость входит сет антипасти и напиток на выбор: коктейль, бокал вина или безалкогольный напиток. Ведущий: Екатерина Подберезко — исследователь искусства, арт-менеджер, автор лекций об искусстве, моде и культуре.