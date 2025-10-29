ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Лекция-коктейль «Парижский шик: от Годара до Биркин. Кино, мода и секс-символы»

«Серж», улица Восстания, 19

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция, на которой ты поймёшь, как появился образ свободолюбивого Парижа и какие культурные герои стоят за этим прекрасным культурным мифом. Ты перенесёшься в эпоху сексуальной революции и студенческих баррикад, чтобы воссоздать образ Парижа 1960-х. Поймёшь, во что превратилось кино и получишь инструкцию, как смотреть «Новую волну»; возмутишься поведением Бриджит Бардо и её высказываниями в 60-х и сейчас, а также погрузишься в бурную эпоху социальных изменений и узнаем, как именно менялся мир и люди в нём в это легендарное десятилетие. Тебя ждут парижские истории о Джейн Биркин, Иве Сен-Лоране, Серже Генсбуре, Бриджит Бардо и других богемных персонажах. И, конечно, эта лекция — повод поговорить о «мифической парижанке», собирательном образе французской женщины, который до сих пор будоражит мир. В стоимость входит сет антипасти и напиток на выбор: коктейль, бокал вина или безалкогольный напиток. Ведущий: Екатерина Подберезко — исследователь искусства, арт-менеджер, автор лекций об искусстве, моде и культуре.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста