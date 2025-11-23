По усам потекло, да и в рот попало! Тебя ждёт икорная дегустация с безлимитным сидром и лекцией об истории икры в русском гастрономии. Ты узнаешь, кто и почему отменил красную икру на целый век, как ели икру в крестьянских семьях, как икра стала символом роскоши и многое другое. В дополнение пира – безлимитное сопровождение из более чем 10 сортов сидров и медовух от Gravity. Также в программе экскурсия и знакомство с новоиспечённым Музеем сидра.