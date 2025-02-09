На встрече ты погрузишься в «донжуанский список» Александра Сергеевича, который до сих пор будоражит умы и пушкиноведов, и обычных людей. Ты узнаешь, сколько в нём имен, о знаменитых дуэлях из-за дам и о том, какие чертовски привлекательные музы окружали курчавого ловеласа. В меню – блюда петербургской кухни 19 века: – Печеная свёкла с жареной грушей и белыми грибами, с заправкой из молодых сосновых шишек; – Котлеты «Демидовские» из мяса молодых домашних кабанчиков и бычков, с толченым картофелем в ассамбляже с паприкой, сельдереем и ломтиком бекона, в сопровождении ягодного соуса; – Яблочный пирог «Вульфов из Тригорского имения», подаётся охлаждённым с грушевым муссом; – Чай, вода.