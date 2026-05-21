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Лекция-дискуссия «Архитектуры в кино и наяву»

Do Immigration Bar, улица Восстания, 24/27Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

Архитектор и экскурсовод Даниил Ведерников вместе с киноведом и сценаристом Дмитрием Дубровским выяснят различия между экранными образами и реальными буднями людей связанных с архитектурой. Дискуссия пройдёт в винном баре. Обсудят на примере таких знаковых фильмов как: «Бруталист» — оскароносная драма с Эдрианом Броуди «Мегалополис» — многомиллионное фиаско от знаменитого Фрэнсиса Форда Копполы «Источник» — экранизация философского романа Айн Рэнд с Гэри Купером Выяснят, насколько всё романтизируют на экране, и что из этого действительно есть в жизни каждого зодчего.

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