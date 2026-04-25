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Лекция -дискуссия: «Архитектура мысли: рождение философии»

Козюкофе
набережная реки Фонтанки, 99Б, код от калитки 1703#

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 6+

Про событие

Многие слышали, что философия появилась в Древней Греции. Но почему именно там? Что необычного было в греческих полисах — в их устройстве, архитектуре, экономике и культуре — что это повлияло на людей и их мышление о мире? Обсудят возникновение западной философии вместе с Егором Сибирским — автором Философского клуба в Козюкофе — и посмотрят как устройство греческого полиса стало причиной возникновения нового способа мышления. Если тебе тоже интересно узнать взаимосвязь философии и архитектуры — эта встреча откроет для тебя новое понимание на привычную историю. Формат встречи — живая беседа и размышления без академического снобизма. Можно просто слушать, а можно активно участвовать — в любом случае ты уйдёшь с новыми знаниями о прошлом и его связи с настоящим.

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