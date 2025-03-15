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Лекция-дегустация «Женщины России в мире ароматов: забытые имена»

Брусницын
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 1950₽ до 3100₽
Возраст 18+

Про событие

За кулисами российской парфюмерии скрываются удивительные женские истории. Пока имена Брокара и Ралле у всех на слуху, выдающиеся парфюмерные мастерицы остаются в тени истории. Пространство Perfumer Art приглашает на уникальную лекцию-дегустацию от Алены Герке. Она собрала уникальные материалы о роли женщин в становлении парфюмерного искусства России. Ты узнаешь о первых бизнес-леди парфюмерной индустрии царской России. Ещё в первой половине XIX века Анна Герке, Гедвига Штейман и Прасковья Третьякова возглавляли собственные парфюмерные производства. А кто спас наследие русских парфюмеров после революции? Тоже женщина! В программе: — Редкие архивные материалы — Захватывающие истории женщин-пионеров — Дегустация исторических ароматов — Бокал вина или чашка чая в приятной компании Погрузитесь в ароматную историю. Спикер: Алёна Герке, исследовательница, создатель проекта «Послушайте» об истории русской парфюмерии, носитель фамилии одного из первых парфюмеров Санкт-Петербурга.

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