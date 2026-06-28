Как провести воскресенье в Петербурге? Отправиться в особняк XIX века на лекцию-чаепитие о природе удовольствия, эстетике жизни и разных формах гедонизма. Всего лишь несколько столетий назад под гедонизмом понимали учение о приоритете телесного удовольствия в жизни. Сегодня же гедонизм представлен в самых разных формах: это и эстетический гедонизм, рассматривающий многообразие переживаний через призму эстетического удовольствия, и «рациональный гедонизм», основанный на балансе между приятным и полезным, а также интеллектуальный гедонизм, гедонизм воображения или действия и многие другие его проявления. На лекции обратишься к нескольким примерам из истории философии, чтобы понять, какими чертами обладает эстет и в чём заключаются особенности мира гедонизма. Рассмотришь классические и современные формы этого учения и определишь, какие аргументы за и против гедонизма состоятельны. Лектор: Артем Евгеньевич Радеев — доктор философских наук, профессор СПбГУ, философ, представитель Российского эстетического общества. Лекция пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было точкой притяжения светского общества Петербурга. Гости побывают в парадных залах и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.