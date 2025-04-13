Проведи воскресное утро в особняке XIX века на лекции-чаепитие, посвященной истории платков от французского дома моды Hermes. На лекции коллекционера винтажного шелка Мария Черевань ты услышишь интересные факты и легенды бренда, научишься определять подлинность, а также сможешь примерить и приобрести знаменитые шелковые платки. Встреча пройдёт в главном концертном зале особняка XIX века — историческом месте, где в прошлом веке собирались главные представители светского общества Петербурга. Лекция посвящена жизни богатых и знаменитых – Елисеевы, Фаберже, Голицыны и Юсуповы. Ты больше узнаешь об их секретах и причудах, погрузишься в тонкости личного бренда и маркетинга Елисеевых и многое другое. В программе также курьезы светской жизни. Ты узнаешь, как можно было проиграть в карты жену, какие сувениры привозили из путешествий состоятельные авантюристы, какие неоднозначные развлечения были популярны среди молодёжи с «золотой картой» по наследству.