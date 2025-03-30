Проведи воскресное утро в особняке XIX века на лекции-чаепитие, посвященной истории платков от французского дома моды Hermes. На лекции коллекционера винтажного шелка Мария Черевань ты услышишь интересные факты и легенды бренда, научишься определять подлинность, а также сможешь примерить и приобрести знаменитые шелковые платки. Встреча пройдёт в главном концертном зале особняка XIX века — историческом месте, где в прошлом веке собирались главные представители светского общества Петербурга.