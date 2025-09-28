Лекция-чаепитие «Скандалы, интриги, расследования в семье Романовых»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Тебя ждёт погружение в период истории, когда в мир пришла эпоха модерна, из-за которой в семье Романовых начались ссоры и скандалы. В условиях монархии у царствующей семьи нет личной жизни: любое публичное появление должно соответствовать строгому протоколу, а любая неожиданность может обрушить многовековые устои. Каждый поступок князя или княжны императорской крови должен быть образцом и ориентиром. Но с приходом эпохи модерна мир стремительно меняется. Тут и начинают одни за другими появляться те самые скандалы, интриги, расследования. В рамках лекции также пройдёт чаепитие с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о гостях позаботятся официанты. Лектор – Игорь Греков, гид по Петербургу, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.
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