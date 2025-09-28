ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Лекция-чаепитие «Скандалы, интриги, расследования в семье Романовых»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Тебя ждёт погружение в период истории, когда в мир пришла эпоха модерна, из-за которой в семье Романовых начались ссоры и скандалы. В условиях монархии у царствующей семьи нет личной жизни: любое публичное появление должно соответствовать строгому протоколу, а любая неожиданность может обрушить многовековые устои. Каждый поступок князя или княжны императорской крови должен быть образцом и ориентиром. Но с приходом эпохи модерна мир стремительно меняется. Тут и начинают одни за другими появляться те самые скандалы, интриги, расследования. В рамках лекции также пройдёт чаепитие с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о гостях позаботятся официанты. Лектор – Игорь Греков, гид по Петербургу, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста