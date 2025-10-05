Внимание, мероприятие отменили. Как провести воскресное утро в Петербурге? Отправиться в самое сердце города, в особняк XIX века, на лекцию-чаепитие, посвящённую одному из главных людей мира искусства России и мира — театральному деятелю и антрепренёру Сергею Дягилеву. Лекция-чаепитие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.