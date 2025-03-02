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Лекция-чаепитие «Гениальные женщины великих художников»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Проведи весеннее утро в особняке XIX века на лекции, дополненной чаепитием с лёгкими закусками и десертами. В преддверии Международного женского дня рассказ будет о великих и гениальных женщинах, которые оказались в тени своих знаменитых мужей, пусть и оказали огромное влияние на развитие их карьеры и популярности. Событие пройдёт в главном концертном зале Особняка Мясникова. Во время лекции о тебе позаботятся официанты, чтобы не отвлекаться от рассказа спикера. Тебе будут предложены лёгкие закуски, свежая выпечка, десерты и горячие напитки на выбор. На встрече ты узнаешь об интересных историях, которые познакомят с силой женщин, что стояли за великими творцами. С их музами, опорой, мотивацией, с теми, кто двигал вперёд художников, когда у них опускались руки. Затронут истории таких известных пар: как: Гала Дьяконова и Сальвадор Дали, Валентина Бродская и Марк Шагал, Надежда Забела и Михаил Врубель, Фрида Кало и Диего Ривера и других.

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