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Лекция-чаепитие «Самые необычные украшения викторианской Англии»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

На лекции ты погрузишься в историю ювелирного искусства Англии Викторианского периода и сможешь прикоснуться к примерам украшений тех времен. В стоимость также входят напитки на выбор, лёгкие закуски, свежая выпечка, десерты. Темы лекции: — Как развивалось ювелирное искусство Англии и кто диктовал моду; — Секретные послания, зашифрованные в украшениях. Расцвет романтизма и сентиментализма; — Памятные украшения, и почему о них упоминал великий мистик Николай Васильевич Гоголь; — Антикварные коробочки для украшений, шкатулки и несессеры как отдельный вид искусства. Лектор: Ирина Клим — коллекционер, реставратор, основатель проекта London Jewelry Vintage. Более 15 лет команда проекта занимается атрибуцией и профессиональной реставрацией предметов старины викторианского и эдвардианского периода.

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