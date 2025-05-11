На лекции ты погрузишься в историю ювелирного искусства Англии Викторианского периода и сможешь прикоснуться к примерам украшений тех времен. В стоимость также входят напитки на выбор, лёгкие закуски, свежая выпечка, десерты. Темы лекции: — Как развивалось ювелирное искусство Англии и кто диктовал моду; — Секретные послания, зашифрованные в украшениях. Расцвет романтизма и сентиментализма; — Памятные украшения, и почему о них упоминал великий мистик Николай Васильевич Гоголь; — Антикварные коробочки для украшений, шкатулки и несессеры как отдельный вид искусства. Лектор: Ирина Клим — коллекционер, реставратор, основатель проекта London Jewelry Vintage. Более 15 лет команда проекта занимается атрибуцией и профессиональной реставрацией предметов старины викторианского и эдвардианского периода.