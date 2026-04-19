Проведи воскресенье в старинном особняке, в самом сердце Петербурга, на лекции-чаепитии, которую посвятят одной из самых противоречивых и мистических личностей русской истории: Григорию Распутину. Событие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора. Распутин — одна из самых противоречивых фигур российской истории. К нему никто не относился нейтрально: его либо обожали либо ненавидели. А потому понять, что в рассказах о нём — правда, а что — выдумка, невероятно сложно.