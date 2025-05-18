Тебя ждёт погружение в тонкости нидерландского натюрморта за чашкой горячего чая или кофе, с лёгкими закусками, свежей выпечкой и десертами в атмосфере особняка XIX века. Такой знакомый натюрморт, но что он за собой скрывает? Как отличить Голландский стиль от Фламандского? Что означает пион на картине или бабочка, которая как будто залетела сюда случайно? Лекцию читает Дарья Шарцева — популяризатор искусства и блогер.