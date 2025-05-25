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Лекция-чаепитие «Мода семьи Романовых: кто одевал царскую семью»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда
Про событие
На новой лекции-чаепитии в одном из самых красивых особняков Петербурга будешь говорить про моду семьи Романовых: кого она вдохновляет сейчас и как мода XX века повлияла на облик семьи. Также раскроют секреты некоторых конкретных образов.
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