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Лекция-чаепитие «Мода семьи Романовых: кто одевал царскую семью»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

На новой лекции-чаепитии в одном из самых красивых особняков Петербурга будешь говорить про моду семьи Романовых: кого она вдохновляет сейчас и как мода XX века повлияла на облик семьи. Также раскроют секреты некоторых конкретных образов.

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