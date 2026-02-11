Лекция-чаепитие: «Мода для дивы: Мария Каллас, Анна Нетребко и легенды оперной сцены»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Отправься в самое сердце города, в старинный особняк XIX века, на лекцию, дополненную чаепитием со свежей выпечкой, десертами и закусками. В этот осенний день за чашкой узнаешь, как мода превратила оперную диву в икону стиля, а оперну — в подиум. Лекция пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссера Всеволода Мейерхольда.
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