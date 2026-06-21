На лекции поговоришь о том, как мода во все времена становилась языком любви, соблазна и флирта. Вы узнаете, как одевались знаменитые гетеры античного мира, как рыцари выражали свои пылкие чувства через детали костюма и чем смущали дам сердца аристократы XVI века. Отдельное внимание будет уделено любовным нюансам моды эпох рококо и ампира, Прекрасной эпохи и безумных 1920-х годов. Проследишь, как менялись представления о привлекательности и женственности, когда появился «сексуальная привлекательность» («sex appeal») и почему эстетика «порно-шика» стала частью модной индустрии. Лекция пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было точкой притяжения светского общества Петербурга. Гости побывают в парадных залах и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.