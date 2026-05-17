То, что ты носишь в руках, говорит громче слов. Приходи в особняк XIX века на воскресную лекцию-чаепитие, которую посвятят истории культовых сумок прошлого столетия: от Chanel и Birkin до Jackie. Событие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.