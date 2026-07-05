Одна из самых волнующих тем в искусстве — это любовь. Истории любви изображали художники и скульпторы во все времена. Эти истории могли быть нежными, романтичными, насмешливыми, страстными, невероятно откровенными или трагичными. На лекции-чаепитии посмотришь, какие любовные шедевры скрывают итальянские виллы и палаццо Ренессанса, разгадаешь брачные символы и тайные послания этой прекрасной и дерзкой эпохи. Расшифруешь любовные намёки в голландских картинах, заглянешь в напудренный и куртуазный XVIII век, полюбуешься как чувственно и проникновенно воплощали любовь и близость мастера в ХIX и ХХ веках. Проследишь, как из трагической истории любви родились главные шедевры Родена и Камиллы Клодель, какие пронзительно беззащитные влюблённые у Мунка и Шиле, и как любовь к Белле стала главной темой Марка Шагала. Лектор: Светлана Богданова — искусствовед, более 20 лет вела экскурсии в Государственном Эрмитаже. Лекция пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было точкой притяжения светского общества Петербурга. Гости побывают в парадных залах и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.