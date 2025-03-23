Проведи воскресный день в особняке XIX века в самом сердце Петербурга на лекции-чаепитии. Темой выступит забытый символизм любви и памяти, зашифрованный в древних украшениях и камнях. Встреча пройдёт в главном концертном зале 1859 года — историческом месте, сохранившем в себе атмосферу дореволюционного Петербурга. До начала события можно будет прогуляться по открытым залам, сделать фотографии, отдохнуть у фонтана в зимнем саду. Лекцию, посвященную забытому символизму ювелирного искусства, дополнит чаепитие с лёгкими закусками, десертами, свежей выпечкой и горячими напитками на выбор.