Лекция-чаепитие «Эрос и Танатос: любовь и память в ювелирном искусстве»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Проведи воскресный день в особняке XIX века в самом сердце Петербурга на лекции-чаепитии. Темой выступит забытый символизм любви и памяти, зашифрованный в древних украшениях и камнях. Встреча пройдёт в главном концертном зале 1859 года — историческом месте, сохранившем в себе атмосферу дореволюционного Петербурга. До начала события можно будет прогуляться по открытым залам, сделать фотографии, отдохнуть у фонтана в зимнем саду. Лекцию, посвященную забытому символизму ювелирного искусства, дополнит чаепитие с лёгкими закусками, десертами, свежей выпечкой и горячими напитками на выбор.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи