Проведи воскресный день в особняке XIX века за беседой про богатую историю ювелирных брендов Cartier и Tiffany & Co. Ты узнаешь больше об их сходствах и точках соприкосновения, а также о различиях культурных кодов. Событие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных XIX века, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о гостях позаботятся официанты, чтобы те не отвлекались от рассказа лектора.