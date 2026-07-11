Вадим Азарх, Станислав Чигадаев & бэнд. Представь вечер, в котором время замирает… Музыка, которая звучала в самые важные моменты твоей жизни, возвращается, чтобы ты пережил их заново — глубже, ярче, сильнее. Когда каждая нота это воспоминание, а каждая песня — целая история любви и вдохновения. В интерьерах особняка «Пальма» оживут музыкальные легенды, которые звучали в сердцах миллионов по всему миру. В исполнении Вадима Азарха, Станислава Чигадаева и блистательных петербургских музыкантов прозвучит музыка великих артистов, чьи имена стали символами целых эпох: Стинга, Элтона Джона, The Beatles, Стиви Уандера и других легенд мировой поп-музыки. Их песни объединяют поколения и остаются актуальными вне времени. Ты услышишь легендарные композиции: Can You Feel the Love Tonight, Shape of My Heart, Isn’t She Lovely, Englishman in New York и многие другие — от изысканной классики поп-музыки до любимых хитов, узнаваемых с первых нот. Этот концерт создан для особенных вечеров: для тёплых встреч с друзьями, когда хочется разделить эмоции, для романтических свиданий, где каждая мелодия звучит как признание, где ты позволишь себе почувствовать больше, а музыка говорит громче слов.