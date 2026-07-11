ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Легенды мировой поп музыки

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2900₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вадим Азарх, Станислав Чигадаев & бэнд. Представь вечер, в котором время замирает… Музыка, которая звучала в самые важные моменты твоей жизни, возвращается, чтобы ты пережил их заново — глубже, ярче, сильнее. Когда каждая нота это воспоминание, а каждая песня — целая история любви и вдохновения. В интерьерах особняка «Пальма» оживут музыкальные легенды, которые звучали в сердцах миллионов по всему миру. В исполнении Вадима Азарха, Станислава Чигадаева и блистательных петербургских музыкантов прозвучит музыка великих артистов, чьи имена стали символами целых эпох: Стинга, Элтона Джона, The Beatles, Стиви Уандера и других легенд мировой поп-музыки. Их песни объединяют поколения и остаются актуальными вне времени. Ты услышишь легендарные композиции: Can You Feel the Love Tonight, Shape of My Heart, Isn’t She Lovely, Englishman in New York и многие другие — от изысканной классики поп-музыки до любимых хитов, узнаваемых с первых нот. Этот концерт создан для особенных вечеров: для тёплых встреч с друзьями, когда хочется разделить эмоции, для романтических свиданий, где каждая мелодия звучит как признание, где ты позволишь себе почувствовать больше, а музыка говорит громче слов.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Radiohead. Симфонический Трибьют при свечах в старинном соборе
Radiohead. Симфонический Трибьют при свечах в старинном соборе

от 1400₽

Несогласие
Несогласие

от 1200₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
c
по

от 3000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста