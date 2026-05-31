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Легенды Лесогорского: берег Вуоксы, Скала Любви, усадьба Ахола

Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6

Начало:

Завершение:

1390₽
Возраст 12+

Про событие

Пройдёшь вдоль берега Вуоксы с пляжами, бараньими лбами и каменными террасами. Выйдешь к Скале Любви, послушаешь легенду про влюблённых и осмотришь окрестности с видовой скамейки с сердцем. Дойдёшь до развалин финской школы, кирхи Яаски, кладбища с уникальными надгробиями, Лесогорской ГЭС, финского коровника и усадьбы Ахола. Одевайся удобно и по погоде, так, чтобы можно было снять или надеть дополнительный слой одежды. На ноги — закрытую удобную обувь, с собой бери запасные носки и дождевик. Одежду нужно обработать средствами от клещей. Больше информации — по кнопке «Купить Билет».

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