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Легендарные хиты 2000-х. Концерт под звёздами

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Главные хиты нашей юности, красота звучания классических инструментов и невероятный вокал финалистки шоу «А ну-ка все вместе» Варвары Ступиной. Огромный купол Планетария, полный звёзд и огней. Этот концерт — признание в любви нашей сумасшедшей юности. Потому что первая любовь — это навсегда. Britney Spears, Гости из будущего, Жанна Фриске, Глюкоза, Rihanna, Madonna, Nelly Furtado и многие другие. Настоящие звезды 2000-х, песни которые знаешь наизусть. Культовые и нежно любимые, в исполнении виолончели, рояля и голоса приобретут совершенно новое звучание. Как будто каждый трек — это не просто старый хит, а история, которая когда то была твоей. На сцене — Варвара Ступина, финалистка шоу «А ну-ка, все вместе» — певица с завораживающим голосом и ярким артистизмом. Которая сумеет не просто пропеть, а “прожить” эти песни заново вместе с тобой. Тебя ждёт 25-метровый купол, полный звёзд, северного сияния и далеких миров. Закаты, рассветы и припевы, которые поются вместе. Этот концерт — про музыку, с которой все начиналось. И которая навсегда остается с нами.

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