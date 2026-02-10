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Вечеринки
Про событие
Та самая концентрация женской энергии внутри особняка, перед которой тебе не устоять. Это ночь, когда все бессильны перед красотой, женственностью, лаской. Женский чары, словно дурман, окутают тело и заставят танцевать до утра, не думая про то, что будет завтра. Женский лайн-ап, приглашённые артисты, специальная программа — для тебя всю ночь.
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