Та самая концентрация женской энергии внутри особняка, перед которой тебе не устоять. Это ночь, когда все бессильны перед красотой, женственностью, лаской. Женский чары, словно дурман, окутают тело и заставят танцевать до утра, не думая про то, что будет завтра. Женский лайн-ап, приглашённые артисты, специальная программа — для тебя всю ночь.