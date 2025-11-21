Легенда авангарда: Иван Леонидов
Барочная улица, 4А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Про событие
Особый вечер, посвящённый легенде советского архитектурного авангарда — Ивану Леонидову. Его смелые проекты опередили время, а судьба стала одной из самых трагичных в истории архитектуры. В программе: кинопоказ фильма «Город солнца. Леонидов» от Центра документального кино и лекция от архитектора Дарьи Бывших о творческом методе и фантастических проектах Леонидова.
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