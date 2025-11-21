ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Легенда авангарда: Иван Леонидов

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Особый вечер, посвящённый легенде советского архитектурного авангарда — Ивану Леонидову. Его смелые проекты опередили время, а судьба стала одной из самых трагичных в истории архитектуры. В программе: кинопоказ фильма «Город солнца. Леонидов» от Центра документального кино и лекция от архитектора Дарьи Бывших о творческом методе и фантастических проектах Леонидова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста