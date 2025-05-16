Ночной Петербург отмечает день рождения DJ Leech, который пройдет на 2 танцполах пространства АТС: Барный кластер и Sanctum lounge bar. Гостями станут бессменные друзья и резиденты, а также коллеги из Москвы: VLAD CHE — организатор и идейный вдохновитель промо команды CORPUS ONE в Gazgolder, которая не первый год задает ритм ночной Москве и SISTERSWEET — королева progressive house звучания в России и за её пределами. Вход с 22:00 до 00:00 свободный.