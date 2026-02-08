Переломный 20 век сказался на ролях, мироощущении и внешнем виде женщин. Никогда еще Европа не видела такого разнообразия феминных образов: от фабричных работниц до посетительниц модных салонов, от натурщиц с репутацией куртизанок до светских див и звезд киноиндустрии. На лекции поговоришь о том, как видели женщин известные художники: Пикассо, Модильяни, Сутин, а также их менее популярные собратья. Обратишься к женскому взгляду на феминность и рассмотришь образы на портретах художниц Марианны Веревкиной, Ромейн Брукс, Тамары Лемпицка и других. А по итогу беседы попробуешь вместе собрать целостный образ женщины нового времени. Лекцию проведет харизматичный и нескучный гид-искусствовед Екатерина Повалкина. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино / кофе или чай