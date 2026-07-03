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ЛайкаРоллингСтоун

Лесной проспект, 59к1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Автофикшн-спектакль театра Lusores, где в главной и единственной роли выступает сам режиссёр — Александр Савчук. Юность начала 90-х. Сейчас так много говорят о 90-х, так почему бы ещё не поговорить о них? Об этом времени открытых возможностей и свободы выбора. Тогда каждый из нас выбирал ту пластинку, которая стала саундтреком ко всем дальнейшим событиям. Это спектакль, в котором старые пластинки становятся проводниками в личные воспоминания исполнителя — а вслед за этим в истории из жизни его друзей, его врагов, его страны и этого мира. Это спектакль меломанский, где кто-то будет радоваться совпадению вкусов, а те, кто помоложе — открывать для себя новую музыку тридцатилетней давности.

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