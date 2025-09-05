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Ласточка • 5 лет

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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Завершение:

от 2000₽ до 3900₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

«Ласточка» празднует 5-летие! В программе: пропаганда российской сцены и её преобразование, непредсказуемый эксперимент единения мультиформата, праздник безусловной любви к настоящему творческому процессу. Психея • Золотые Зубы • Rats in Paradise • Лёха Никонов • Hoari • Grave Disgrace • Джуна • Чёрная Речка • Feodoq • Телеэкран • Суперкозлы • Црвених Цветова • Имплант • Теневая Культура • Кушари • Igor Starshinov • Тренер Чемпион • Laavu • Колокол • Ходьба • Sasha Yakovlev • Skimist • Nosuha • Хладна Летов Старшинов • Tsaritsa Logiki Vova Pcp 5 и 6 сентября с 18:00 до 06:00

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