«Ласточка» празднует 5-летие! В программе: пропаганда российской сцены и её преобразование, непредсказуемый эксперимент единения мультиформата, праздник безусловной любви к настоящему творческому процессу. Психея • Золотые Зубы • Rats in Paradise • Лёха Никонов • Hoari • Grave Disgrace • Джуна • Чёрная Речка • Feodoq • Телеэкран • Суперкозлы • Црвених Цветова • Имплант • Теневая Культура • Кушари • Igor Starshinov • Тренер Чемпион • Laavu • Колокол • Ходьба • Sasha Yakovlev • Skimist • Nosuha • Хладна Летов Старшинов • Tsaritsa Logiki Vova Pcp 5 и 6 сентября с 18:00 до 06:00