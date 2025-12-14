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Lana Del Rey. Tribute при свечах

Ленинградская улица, 16

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Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Обращаем внимание, что концерт пройдёт в г. Петрозаводск В этот вечер прозвучат песни легендарной Lana Del Rey, ставшие частью мировой музыкальной культуры. Хиты «Summertime Sadness», «Born To Die» и «Young and Beautiful» исполнит талантливая актриса и певица Любовь Штарк. Тебя ждут невероятные меланхоличные песни Ланы с их кинематографичностью и пронзительностью. Главный зал консерватории, залитый мягким светом сотен свечей. Глубокое, чувственное звучание рояля и голоса. Уникальный концерт для всех любителей творчества исполнительницы. Этот вечер — больше, чем концерт. Это пространство вдохновения, где музыка превращается в живую историю, а реальность замирает хотя бы на несколько волшебных минут.

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