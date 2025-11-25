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Ламповая встреча с Ильёй «Маррадёром» Никитиным

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер ламповых историй от легенды хардкора и отца поп-панка Ильи «Маррадёра» Никитина. Ты пройдёшь путь от глубокого детства и первого столкновения с милицией до лихих 90-х и первых шагов на музыкальной сцене. Исследуешь мир путешествий и ощущений биения жизни. Попытаешься нащупать пульс наслаждения моментом. Всё это основано исключительно на историях, которые действительно произошли в жизни. Вход свободный. PS: Если ты не в курсе, кто это — Илья «Маррадёр» Никитин — вокалист и гитарист группы «ПОРТ(812)». С самого начала своего творческого пути музыканты завоевали сердца любителей панк-рока своими искренними песнями о любви, дружбе и взаимоотношениях. В творчестве группы всегда остаётся основной стержень: любовь к жизни, страстная и бескомпромиссная.

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