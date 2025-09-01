Лагерь для взрослых. ТанцВыезд
Кэмпинг «Сосны.Ели.Шишки», бухта Владимирская, 80км от Спб
Начало:
Завершение:
15000₽
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Танец в ритме с землёй на берегу северного озера. Поездка в лес — отдых, купание в кристальной Ладоге, костры и, конечно же, танцы. Начало с простых шагов, нащупаешь стопами прохладную землю, будешь пропускать потоки движения через мерцающие суставы. Уедешь в тишину природы в уютный кемпинг; Отпустишь счёт, позволишь движению завихриться и заспиралиться в теле; Будешь выплёскивать из таза ноги и руки, перетекать из неба в землю и обратно; Обнаружишь себя танцующим легко и безусильно — между соснами, у воды, на земле, друг с другом. Практики: Свободный танец с Аней Соломкиной — спирали, летящие руки, танец как поток; Афро с Грушенькой Циолковского — пульсация djembe в костях, древние ритмы, оживающие в современном теле; Аутентичное движение и арт-терапия с Катей Ганопольской — мягкий вход и выход в поездке. Почему точно надо ехать? Поездка для отдыха, поэтому: Будешь жить в уютных оборудованных палатках; Питаться вкуснейшей веганской едой; Купаться, греться у костра, париться в бане, играть в настолки. Стоимость: включено проживание в оборудованной палатке на деревянном помосте, 3-х разовое питание, классы. Билет эконом: 15 000р. Щедрый билет: 20 000р. (если хочешь поддержать проект) Всего 15 мест Место проведения: Кэмпинг «Сосны.Ели.Шишки» (бухта Владимирская, 80км от Спб) В кемпинг можно добраться на автомобиле, общественном транспорте или такси. Ближе к началу мероприятия определятся, кто и как поедет. Для тех, кто поедет своим ходом, организуют такси от жд станции «Отрадное» до кэмпинга (~300р/чел). Электричка отправляется с Финляндского вокзала в 9:34. Как попасть: узнать подробности в тг https://t.me/sveti_svetlo
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