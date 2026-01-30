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Лагерь для взрослых «Гори Ясно», смена в Арктике

Мурманская область, г. Апатиты, километр 15-й, База отдыха N4, д. 1, Парк-отель «Русь»

Начало:

Завершение:

от 49500₽ до 55500₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Это первый лагерь для взрослых за Полярным кругом. Зимняя смена в Арктике, в лагере для взрослых «Гори Ясно». Лагерь для взрослых — это возможность вспомнить самое крутое из детства: беззаботность, когда какие-то другие взрослые все за тебя придумают, а тебе останется только прийти на дискотеку, чтобы станцевать медляк с тем, кто больше всех понравился за смену. А вечером подвести итоги дня на свечке и проявить себя в конкурсе между отрядами. Драйв и кайф, лёд и пламя сердец, арктическая кухня, северное сияние, снегоходы, отряды, свечки, кричалки. Цена: 49500р до 20 декабря 2025 55500р после 20 декабря 2025 Предоплата 10 000 руб. для бронирования. Оставшаяся сумма — 3 ежемесячных платежа. Доступна рассрочка Яндекс Сплит. В стоимость входит: — Проживание парк-отеле Русь на территории заснеженного леса, на берегу озера Имандры. — Трёхразовое питание в ресторане арктической кухни «Этника». — Трансфер. — Фирменный мерч. — Все напитки (алкогольные, безалкогольные, кофе). — Насыщенная программа: посещение этнодеревни, снежной деревни, катание на снегоходах, снежном трамвае, восхождение на сопку на снегоступах, соревнования и игры межу отрядами, дискотека, свечки. Поездка в северное приключение всем лагерем — это ярчайшее событие зимы, а, возможно, и всей жизни!

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