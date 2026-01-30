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Про событие
7 лет — и за это время было всё: фестивали, водные круизы, шоукейсы в разных городах и странах, радиоэфиры и сотни ночей с правильной музыкой. Всё это стало возможным благодаря комьюнити, которое чувствует ритм так же. 30 января собираемся отметить день рождения в пространстве АТС. За пультом — резиденты и специальный гость из Казани Toshie. Его house — это грув, из-за которого «зайду ненадолго» не работает. Если ты давно — ты знаешь, чего ждать. Если впервые — это отличный повод познакомиться. Toshie (KZN) Nick-os Waga Oscar Schultz Ro. Lo Synth Lover
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