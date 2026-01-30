ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Labyrinth 7 years

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

7 лет — и за это время было всё: фестивали, водные круизы, шоукейсы в разных городах и странах, радиоэфиры и сотни ночей с правильной музыкой. Всё это стало возможным благодаря комьюнити, которое чувствует ритм так же. 30 января собираемся отметить день рождения в пространстве АТС. За пультом — резиденты и специальный гость из Казани Toshie. Его house — это грув, из-за которого «зайду ненадолго» не работает. Если ты давно — ты знаешь, чего ждать. Если впервые — это отличный повод познакомиться. Toshie (KZN) Nick-os Waga Oscar Schultz Ro. Lo Synth Lover

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста