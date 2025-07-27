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  1. Санкт-Петербург
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Лаборатория «Живое место»

Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+

Про событие

Место, где можно разрешить себе быть живым. Здесь можно и повыть на потолок, и обняться со стеной, и поржать с абсурдности жизни. Никакой правильности, никакой эстетики — только живое тело и живые вы. Это двухчасовая практика для тех, кто хочет исследовать себя, свои реакции, границы и роли. Ты будешь двигаться, играть, делиться впечатлениями и позволять себе неидеальность. Через соматические практики, актёрские игры и психологические эксперименты — мягко, с любопытством, немного нелепо и по-настоящему. В финале — немного тишины и лежания, чтобы всё улеглось. Приходи, если тянешься к чему-то чувственному и подвижному, если тебе интересно узнавать себя и мир через новое. Подходит для всех — даже если кажется, что вы не умеете «играть». Ваше тело точно умеет. В пространстве нужно будет снять обувь.

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