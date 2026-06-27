Иногда, чтобы стать собой, нужно сначала притвориться. Привычные роли иногда ощущаются тесными. Отказываться насовсем от них не хочется, но что если попробовать посмотреть чуть шире них? Что если попробовать быть не собой? Вдруг это тоже мы? Притвориться версией себя, которой никогда не было. Или будущей версией себя. Или таким собой, которым всегда хотелось стать. И посмотреть, что из этого получится? Кто мы, когда нет привычных опор? Легче ли говорить не от своего имени? Может, притворяясь, мы знакомимся с собой заново? Вечер притворства — это лаборатория по исследованию себя. Будем примерять роли, придумывать истории, менять интонации, путаться, смеяться и, возможно, неожиданно узнавать себя в чём-то новом. Можно быть какими угодно. И тихими, и громкими, и заметными, и не очень. У притворства нет правил: можно всё, что хочется тебе и чувствуется правильным. Место проведения: пространство «Ноль» Кожевенная линия, 30 квартал Брусницын вход через Дом с колоннами/ Дом с башней 2 этаж, студия 209