Внимание! Мероприятие состоится 22 мая. Лабиринты встречаются в культурах по всему миру: от древнего Египта до северных народов Белого моря. Когда-то мифы описывали Человека как странника, ищущего свою дорогу в лабиринте жизни, путь к своему настоящему «я», к своему центру. А как обстоит дело сейчас? Где искать этот путь? Реально ли это вообще? Сегодня часто на этот поиск не хватает времени и сил. Возможно, тишина через погружение в творчество поможет сделать остановку в череде обыденных вопросов и дел. И кто знает, может, ответы начнут появляться. На мастер-классе ты распишешь гипсовый подсвечник «Лабиринт», который потом сможешь забрать себе. Все материалы включены в стоимость, специальные навыки не требуются. Ведущая: Екатерина Вишневская – сотрудник художественной мастерской, участник проекта «Арт-колесница».