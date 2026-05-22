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[перенесено] Лабиринт. Где искать свой Путь?

Новый Акрополь, Яковлевский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Внимание! Мероприятие состоится 22 мая. Лабиринты встречаются в культурах по всему миру: от древнего Египта до северных народов Белого моря. Когда-то мифы описывали Человека как странника, ищущего свою дорогу в лабиринте жизни, путь к своему настоящему «я», к своему центру. А как обстоит дело сейчас? Где искать этот путь? Реально ли это вообще? Сегодня часто на этот поиск не хватает времени и сил. Возможно, тишина через погружение в творчество поможет сделать остановку в череде обыденных вопросов и дел. И кто знает, может, ответы начнут появляться. На мастер-классе ты распишешь гипсовый подсвечник «Лабиринт», который потом сможешь забрать себе. Все материалы включены в стоимость, специальные навыки не требуются. Ведущая: Екатерина Вишневская – сотрудник художественной мастерской, участник проекта «Арт-колесница».

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