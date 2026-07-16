Выставка скульптора Вильгения Мельникова. Художник работает с металлом в нетрадиционной технике, превращая разрушительные методы в созидание. Его скульптуры — текучие образы античных богов и героев, подвергшиеся воздействию времени. Главный герой проекта — бог Хронос, создающий и стирающий мифы. Мельников использует сварку и гидроформовку (разрыв стали давлением воды), продолжая трансформировать работы даже после выставок. Среди ключевых мотивов — мифы о Нарциссе и Эхо, бюсты-трансформеры и композиции, напоминающие древние фрагменты. В центре — Хронос как пространство и поглотитель легенд. Время работы: вт-пт 12:00–19:00; сб 12:00–18:00; вс, пн - выходные