«Ла-Ла Ленд» (2016)
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Запись в тг @camperbistro
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