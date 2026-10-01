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  1. Санкт-Петербург
  2. События

:Lüdenvën:

Coffee Art Hall
ул. Сытнинская 14

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Мощь скандинавского севера. Ветер с фьордов донёс гул далёких барабанов, скрежет стальных клинков и шёпот древних рун. Из сумрака веков восстаёт мощь северных богов. Перед тобой — :Lüdenvën:! Где электроника соединяется с духом викингов, а каждый аккорд — как удар топора в битве.

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