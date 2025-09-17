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Квиз «Тур по Италии»

cтудия живописи и парфюмерии «Я Творю», набережная реки Мойки, 67-69, зал 210

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Еда

Про событие

Квиз на тему Италии будет связан с искусством, историей, культурой, кухней и ароматами этой замечательной страны. Также тебя ждёт спецблок от парфюмерного эксперта и парфюмера — угадаешь ароматы Италии и узнаешь тайны итальянских духов! Ведущая: Анна Карлова — кандидат филологических наук, переводчик, основатель и преподаватель онлайн-школы Italianissima. Музыка, самая настоящая летняя атмосфера, несмотря на осенний пейзаж за окном и... сюрпризы! Подарки для самых эрудированных гостей. Вход свободный, нужна обязательная регистрация на сайте.

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