Выбор редакции
Квиз «Тур по Италии»
cтудия живописи и парфюмерии «Я Творю», набережная реки Мойки, 67-69, зал 210
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Еда
Про событие
Квиз на тему Италии будет связан с искусством, историей, культурой, кухней и ароматами этой замечательной страны. Также тебя ждёт спецблок от парфюмерного эксперта и парфюмера — угадаешь ароматы Италии и узнаешь тайны итальянских духов! Ведущая: Анна Карлова — кандидат филологических наук, переводчик, основатель и преподаватель онлайн-школы Italianissima. Музыка, самая настоящая летняя атмосфера, несмотря на осенний пейзаж за окном и... сюрпризы! Подарки для самых эрудированных гостей. Вход свободный, нужна обязательная регистрация на сайте.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи