«Шрек» — это комедийная викторина , где ты сможешь попробовать свои силы и показать насколько ты разбираешься в кинофраншизе. Квиз рассчитан на кругозор обычного человека, но где-то придётся подумать. Шоу рассчитано и на тех, кто любит Шрека, и на тех, кто любит интересные вопросы, и на тех, кто любит просто попить пиво с друзьями. Зарегистрируй команду от 4 до 8 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», и тебе найдут команду. Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъемки, а также на дальнейшее использование твоего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.