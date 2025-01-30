Все мемасики, которые ты видел. Старые и новые. Наконец-то пригодятся все просмотренные рилсы! Игроки объединяются в команды и отвечают на вопросы ведущего по заданной теме. Кто наберёт больше правильных ответов - победит и получит в подарок напитки от бара. Можно прийти уже готовой командой (до 5 человек) или присоединиться на месте к существующей (тебе помогут в этом). Всего участвуют 4 команды по 5 человек. Стоимость: 600р с человека (напиток от бара включен)