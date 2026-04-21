Квиз по любимым анимационным фильмам
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Ламповая атмосфера, красивейшее историческое пространство и приятные призы обеспечены. Прихвати с собой друзей и ностальгию (а если друзей нет — тебе соберут команду мечты). *в пространстве необходимо снять обувь.
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