ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Квиз по алкоголю

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Логотипы, реклама, мемы, песни об алкоголе и о нём самом — знания обо всём этом пригодятся тебе, чтобы победить в квизе. Что будет? Игроки объединяются в команды и отвечают на вопросы ведущего по заданной теме. Команда, набравшая больше правильных ответов, победит и получит в подарок напитки от бара. Ты можешь прийти уже с готовой командой (позвав друзей, например) или самостоятельно — организаторы подберут для тебя команду. Всего участвуют 4 команды по 5 человек. Стоимость: 900 рублей с человека (в стоимость включён напиток от бара). Запись осуществляется по предоплате.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста