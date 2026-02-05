Логотипы, реклама, мемы, песни об алкоголе и о нём самом — знания обо всём этом пригодятся тебе, чтобы победить в квизе. Что будет? Игроки объединяются в команды и отвечают на вопросы ведущего по заданной теме. Команда, набравшая больше правильных ответов, победит и получит в подарок напитки от бара. Ты можешь прийти уже с готовой командой (позвав друзей, например) или самостоятельно — организаторы подберут для тебя команду. Всего участвуют 4 команды по 5 человек. Стоимость: 900 рублей с человека (в стоимость включён напиток от бара). Запись осуществляется по предоплате.